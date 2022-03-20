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Хартли: невероятный характер у игроков «Авангарда». Мы всегда сражаемся, это наша культура

Хартли: невероятный характер у игроков «Авангарда». Мы всегда сражаемся, это наша культура
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Металлургом» (7:5, 2-0).

«Ещё одна крайне важная победа. Невероятный характер мы показываем. Сегодня получилось три матча по цене одного. Прекрасный первый период в нашем исполнении, не совсем гладкий второй получился по ряду причин, которые не всегда от нас зависят. Но мы поговорили в раздевалке и прекрасно отыграли третий, здорово нейтрализовали большинство. Мы всегда демонстрируем характер, не опускаем руки и сражаемся до последнего, это наша культура, и мы будем следовать ей всегда. Очень горжусь нашими ребятами, едем домой с двумя победами», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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