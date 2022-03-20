«Спартак» сравнял счёт в матче со СКА, воспользовавшись ошибкой армейцев на смене
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит второй матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». После второго периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 29-й минуте при счёте 1:0 в пользу СКА красно-белые смогли восстановить равенство, поймав соперника на смене. У «Спартака» прошла длинная передача под дальнюю синюю линию, Александр Хохлачёв отдал пас под ворота на Йори Лехтерю. Финн изящно оставил шайбу себе за спину, обыграв вратаря и оставив Хохлачёва перед открытым углом ворот — 1:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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