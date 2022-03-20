Б. Миронов — о серии со СКА: синяки и шишки должны быть. Трус не играет в хоккей

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ со СКА (1:2, 1-1).

«Хороший матч. Сегодня была игра плей-офф — жёсткая, быстрая. Знали, что противник будет выглядеть совсем по-другому, готовились. Допустили на одну ошибку больше, поэтому счёт 1:2. Серия продолжается — едем домой, восстанавливаем силы. Сегодня проанализируем ошибки, сделаем выводы и будем готовиться к третьему матчу.

Сегодня СКА вышел более агрессивным, злым. Знали, что так и будет, психологию никуда не деть. Когда любой противник проигрывает матч, то на второй выходит более собранным и агрессивным. Мы ждали этого, план на игру был. Было решено первый период играть от обороны и в ходе игры корректировать его. Мы его придерживались, но ошибка во втором голе сыграла свою роль. Могли сравнять счёт в конце, «шесть на пять», но не получилось. Ничего страшного, счёт 1-1, серия длинная, из семи матчей, будем дальше готовиться.

В плей-офф всё равно, где играть, дома или на выезде. Наверное, будет полегче в родных стенах, будет огромная поддержка. Но в плей-офф битва не на жизнь, а на смерть, все понимают, что любая ошибка может караться вылетом из плей-офф.

Ещё не видел и с докторами не разговаривал, наверное, сегодня синяков больше. Это рабочая обстановка, синяки и шишки должны быть. Трус не играет в хоккей», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.