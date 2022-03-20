СКА сравнял счёт в серии со «Спартаком», обыграв красно-белых в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

На девятой минуте Александр Волков с передачи Эмиля Галимова вывел армейцев вперёд. На 29-й минуте «Спартак» подловил СКА на ошибке во время смены, и Александр Хохлачёв после крутого паса от Йори Лехтери сравнял счёт. На 49-й минуте Игорь Ожиганов с передачи Данилы Моисеева во второй раз поразил ворота красно-белых.

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Таким образом, СКА после поражения 1:6 сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится послезавтра, 22 марта. Он пройдёт в Москве.