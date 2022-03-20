Б. Миронов: Данск ловит то, что нужно ловить, и даже сверх этого

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после поражения во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ со СКА (1:2, 1-1) поделился мнением об игре голкипера команды Оскара Данска.

«Как себя чувствует Дроздов после двух пропущенных хитов? Точно ещё не знаю, с доктором ещё не разговаривал. Посмотрим, что и как, если доктор посчитает нужным, дадим ему день отдыха, решим, что дальше по нему делать. Он нам нужен в каждой игре, нужно правильно подвести игрока к следующему матчу.

Почему не работает большинство? Все соперники разбирают большинство, не только у нас это не работает. Конечно, тяжело, завтра есть день, чтобы что-то придумать, но не всегда это работает. На тренировках уделяем много времени этому компоненту, но не всегда получается. Думаю, в третьем-четвёртом матче будет уже поинтереснее.

В начале сезона были маленькие вопросы по Данску, но мы понимали, что он из другой страны, никогда не играл в этой лиге, нужно время на адаптацию. Давления на него не было, спокойно готовился. Старались, чтобы ему было комфортно в команде, на льду и вне льда. Он набрал хорошую форму и показывает хорошую игру с середины сезона. В этих двух матчах вообще вопросов по нему нет. Он ловит то, что нужно ловить, и даже ловит сверх этого. Команда в него верит.

Будут ли замены в следующем матче? Посмотрим, возможно, что-то поменяем. Сейчас сгоряча ничего делать не будем, приедем – проанализируем», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.