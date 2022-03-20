«Торонто» обменял защитника Дермотта в «Ванкувер». Он всю карьеру выступал за «Мэйпл Лифс»
Поделиться
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Трэвис Дермотт обменян в «Ванкувер Кэнакс», сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Игрок обороны отправится в стан «косаток» на выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативных передачи, суммарно набрав пять очков при общем показателе полезности "+4" и 14 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 251 сыгранный матч, в которых он набрал 52 (12+40) результативных балла.
Напомним, Дермотт выступал за «Торонто» всю карьеру в НХЛ — с сезона-2017/2018.
Комментарии
- 21 марта 2022
-
00:41
-
00:28
-
00:17
-
00:10
- 20 марта 2022
-
23:54
-
23:43
-
23:29
-
23:27
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:23
-
22:18
-
22:00
-
21:50
-
21:32
-
21:28
-
21:11
-
20:55
-
20:28
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:04
-
19:54
-
19:38
-
19:31
-
19:00
-
18:40
-
18:34
-
18:10
-
17:47
-
17:44
-
17:36
-
17:33
Партнерский контент