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«Торонто» обменял защитника Дермотта в «Ванкувер». Он всю карьеру выступал за «Мэйпл Лифс»

«Торонто» обменял защитника Дермотта в «Ванкувер». Он всю карьеру выступал за «Мэйпл Лифс»
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Трэвис Дермотт обменян в «Ванкувер Кэнакс», сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Игрок обороны отправится в стан «косаток» на выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативных передачи, суммарно набрав пять очков при общем показателе полезности "+4" и 14 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 251 сыгранный матч, в которых он набрал 52 (12+40) результативных балла.

Напомним, Дермотт выступал за «Торонто» всю карьеру в НХЛ — с сезона-2017/2018.

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