Шат-аут Георгиева из 44 отражённых бросков принёс «Рейнджерс» победу над «Каролиной»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе « Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Авторами заброшенных шайб в составе «Рейнджерс» стали Крис Крайдер и Фрэнк Ватрано, поразивший пустые ворота… Россиянин Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 44 броска по воротам – это его первый шат-аут в нынешнем сезоне и седьмой за карьеру в НХЛ. Его визави из «Каролины» Фредерик Андерсен – 16 из 17.

«Каролина» проиграла четвёртый матч подряд. Последний раз неудачи команды длились столько игр в сезоне 2019/2020.



В Восточной конференции «Каролина» упустила возможность вернуться на первую строчку и остаётся второй с 88 очками. «Рейнджерс», набрав 85 очков, поднялся на третье место.



В следующем матче, «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». А «Рейнджерс» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».