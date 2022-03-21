Г. Орлов: у СКА есть резервы для улучшения игры

Известный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги первых матчей серии СКА – «Спартак», а также отметил работу тренерского штаба петербуржцев.



«С трибуны наблюдал за первым матчем СКА и «Спартака», и было заметно, что петербуржцы зажаты и не похожи на себя. Возможно, сказался полный стадион — всё-таки два года СКА не мог сыграть при аншлаге из-за известных ограничений. Да и с самого начала было понятно, что все разговоры о слабости «Спартака» несостоятельны: там много опытных игроков, которые, в том числе, выигрывали Кубок Гагарина, плюс мотивация у команды огромная, ей помогает штаб сборной России. Мне было очевидно, что простой серия не будет.

Хочу отметить работу тренерского штаба СКА, который правильно среагировал на неудачу в первой игре, внёс тактические корректировки. Во втором матче у «Спартака» уже практически не было таких опасных контратак, москвичи постоянно находились под давлением и забили гол, воспользовавшись фактически единственной ошибкой СКА в своей зоне. Всё остальное время хозяева доминировали и заслуженно сравняли счёт в серии. Да, в концовке было нервно, но там уже было больше эмоций, чем выстроенной игры. Впереди два матча в Москве – уверен, они тоже будут сложными для обеих команд, но если СКА будет играть в свой привычный активный хоккей, то у москвичей будут проблемы. Во всяком случае, резервы для улучшения игры у армейцев точно есть», – сказал Орлов «Чемпионату».