Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, оформивший первый шат-аут в сезоне в матче с «Каролиной Харрикейнз», был признан первой звездной игрового дня в НХЛ.
Второй звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, отметившийся голом и ассистентским хет-триком во встрече с «Чикаго» (6:4).
Третья звезда — форвард «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз. Американец оформил дубль в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).
Напомним, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев также был признан первой звездой матча, который завершился победой «Рейнджерс» со счётом 2:0.
В этой встрече Георгиев сделал 44 сейва.
«Рейнджерс», набрав 85 очков, поднялись на третье место в Восточной конференции. «Каролина», в свою очередь, находится на втором месте на Востоке с 88 очками.
- 21 марта 2022
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