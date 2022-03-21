Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, оформивший первый шат-аут в сезоне в матче с «Каролиной Харрикейнз», был признан первой звездной игрового дня в НХЛ.



Второй звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, отметившийся голом и ассистентским хет-триком во встрече с «Чикаго» (6:4).



Третья звезда — форвард «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз. Американец оформил дубль в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).



Напомним, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев также был признан первой звездой матча, который завершился победой «Рейнджерс» со счётом 2:0.

В этой встрече Георгиев сделал 44 сейва.



«Рейнджерс», набрав 85 очков, поднялись на третье место в Восточной конференции. «Каролина», в свою очередь, находится на втором месте на Востоке с 88 очками.