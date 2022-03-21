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Голкипер «Аризоны» Веймелка заключил новый 3-летний контракт с клубом

Голкипер «Аризоны» Веймелка заключил новый 3-летний контракт с клубом
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Чешский голкипер «Аризоны Койотс» Карел Веймелка продлил контракт с клубом, сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.

Вратарь заключил 3-летнее соглашение с кэпхитом $ 2,725 млн в год.

Веймелка выступает за «Аризону» с мая 2021 года, когда он подписал с клубом однолетний контракт. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний чех провёл 36 матчей, в которых одержал 10 побед, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,35.

Веймелка был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Нэшвилл Предаторз» в пятом раунде под общим 115-м номером, но не провёл за клуб ни одного матча.

«Аризона» занимает 15-е место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка после 62 матчей.

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