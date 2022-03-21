«Салават» минимально обыгрывает «Трактор» после 1-го периода матча плей-офф Кубка Гагарина

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит третий матч в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин. Степан Санников поборолся с защитником «Трактора» Куликом у лицевого борта и сделал передачу на пятак, а Кузьмин вогнал шайбу в дальний угол Романа Вилла.

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Напомним, счёт в серии между «Салаватом» и «Трактором» ничейный — 1-1.