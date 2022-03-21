Защитник «Миннесоты» Куликов сменит игровой номер из-за прихода в клуб голкипера Флёри
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Российский защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов сменит игровой номер из-за прихода в клуб голкипера Марка-Андре Флёри, сообщает в «Твиттере» журналист Майкл Руссо.
В настоящий момент россиянин выступает под 29-м номером, который будет отдан канадскому вратарю. Куликов возьмёт себе 7-й номер и сыграет под ним в следующей встрече в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (22 марта, 3:00 мск).
Флёри в текущем регулярном сезоне принял участие в 45 встречах за «Чикаго», отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,95. «Миннесота» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 76 баллов после 60 проведённых встреч.
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