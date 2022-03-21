Федотов сделал классный сейв после броска форварда «Динамо» Яковлева

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» продолжается матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. По окончании второго периода счёт ничейный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Голкипер ЦСКА Иван Федотов сделал классный сейв после того, как пробил форвард бело-голубых Пётр Яковлев. Вратарь армейцев отразил шайбу левой ногой, находясь в положении лёжа.

На 26-й минуте счёт в игре открыл защитник армейцев Владислав Провольнев, ему ассистировали Андрей Светлаков и Максим Соркин. Ответную шайбу на 36-й минуте забросил форвард «Динамо» Михаил Фисенко, результативный пас отдали Сергей Бойков и Иван Игумнов.