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«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Федотов сделал классный сейв после броска форварда «Динамо» Яковлева

Федотов сделал классный сейв после броска форварда «Динамо» Яковлева
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» продолжается матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. По окончании второго периода счёт ничейный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов сделал классный сейв после того, как пробил форвард бело-голубых Пётр Яковлев. Вратарь армейцев отразил шайбу левой ногой, находясь в положении лёжа.

На 26-й минуте счёт в игре открыл защитник армейцев Владислав Провольнев, ему ассистировали Андрей Светлаков и Максим Соркин. Ответную шайбу на 36-й минуте забросил форвард «Динамо» Михаил Фисенко, результативный пас отдали Сергей Бойков и Иван Игумнов.

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