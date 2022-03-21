«Вашингтон» обменял у «Аризоны» 29-летнего шведского форварда Ларссона

Шведский нападающий «Аризоны Койотс» Юхан Ларссон стал игроком «Вашингтон Кэпиталз» в результате обмена, сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 29-летний форвард принял участие в 29 матчах, набрав 15 (6+9) очков при показателе полезности «-3». Ранее Ларссон выступал в лиге за «Миннесоту Уайлд» и «Баффало Сэйбрз». Швед был выбран «дикарями» на драфте НХЛ 2010 года под общим 56-м номером.



Всего на его счету 474 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, где он набрал 126 (52+74) баллов при общей полезности «-57».



«Вашингтон» занимает в настоящий момент восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 64 матчей.