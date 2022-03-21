Шведский форвард «Анахайма» Ракелль стал игроком «Питтсбурга»

Шведский нападающий «Анахайм Дакс» Рикард Ракелль в результате обмена стал игроком «Питтсбург Пингвинз», сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний форвард провёл 51 матч, в котором забросил 16 шайб и отдал 12 голевых передач при показателе полезности «-7». Всего на его счету 550 проведённых встреч в НХЛ, в которых он набрал 339 (154+185) очков при общей полезности «-23».



Ракелль был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2011 года «Анахайм Дакс» в первом раунде под общим 30-м номером.



«Питтсбург» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков после 63 проведённых встреч.