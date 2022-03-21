Котканиеми заключил новое 8-летнее соглашение с «Каролиной» с кэпхитом $ 4,82 млн в год
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Еспери Котканиеми подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.
Новое соглашение рассчитано сроком на восемь лет. Кэпхит финна составит $ 4,82 млн в год.
Напомним, летом 2021 года «Каролина» сделала контрактное предложение Котканиеми на один год и $ 6,1 млн. Форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял предложение, покинув «Монреаль Канадиенс», с которым вышел в финал Кубка Стэнли — 2021.
В текущем регулярном чемпионате 21-летний форвард принял участие в 59 матчах, набрав 23 (11+12) очка при показателе полезности «+1». Всего на счету Котканиеми 230 матчей в НХЛ, он забросил 33 шайбы и отдал 52 передачи при показателе полезности «-10».
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