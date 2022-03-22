Инсайдеры сообщили, почему задержался переход Дадонова

Инсайдеры из Соединённых Штатов Америки сообщили, почему переход российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс» затянулся.
Эллиотт Фридман написал у себя в «Твиттере», что в контракте Дадонова было указано, что его нельзя обменять, пока не будет представлен список из 10 команд «запрещенных обменов».
«Вполне вероятно, что задержка с переходом в «Дакс» связана со старыми делами. В НХЛ не было первоначального списка «запрещенных обменов» Дадонова. Оказывается, «Дакс» был в этом списке, но ни «Голден Найтс», ни «Анахайм», ни НХЛ не знали об этом», — написал у себя в «Твиттере» один из инсайдеров Hockey Insider TSN Даррен Дрегер.
Напомним, что 21 марта в последний день трансферного окна в НХЛ нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов перешёл в «Анахайм Дакс». Взамен на 33-летнего россиянина «Голден Найтс» получат защитника Джона Мура и форварда Райана Кеслера.
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