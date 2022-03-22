Пять очков Форсберга помогли «Нэшвиллу» переиграть «Анахайм»

В эти минуты в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.



Открыли счёт хозяева благодаря голу Дерека Гранта на 10-й минуте матча. Ответил ему Роман Йози на 17-й минуте. Вперёд гостей вывел Райан Джохансен на 24-й минуте. Вновь счёт ничейным сделал Трой Терри на 32-й минуте.



На 42-й минуте Филип Форсберг вывел гостей вперёд. А на 44-й минуте удвоил преимущество Мэтт Дюшейн. Последнюю для хозяев шайбу забросил Грант на 51-й минуте. Через 2 минуты у гостей забил Микаэль Гранлунд. Точку в матче поставил Форсберг на 58-й минуте.