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Пять очков Форсберга помогли «Нэшвиллу» переиграть «Анахайм»

Пять очков Форсберга помогли «Нэшвиллу» переиграть «Анахайм»
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В эти минуты в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.

Открыли счёт хозяева благодаря голу Дерека Гранта на 10-й минуте матча. Ответил ему Роман Йози на 17-й минуте. Вперёд гостей вывел Райан Джохансен на 24-й минуте. Вновь счёт ничейным сделал Трой Терри на 32-й минуте.

На 42-й минуте Филип Форсберг вывел гостей вперёд. А на 44-й минуте удвоил преимущество Мэтт Дюшейн. Последнюю для хозяев шайбу забросил Грант на 51-й минуте. Через 2 минуты у гостей забил Микаэль Гранлунд. Точку в матче поставил Форсберг на 58-й минуте.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Грант (Драйсдейл, Зеграс) – 09:18 (5x5)   1:1 Йози (Томасино, Казинс) – 16:48 (5x5)   1:2 Джохансен (Форсберг, Гранлунд) – 23:02 (5x4)   2:2 Терри (Шаттенкирк, Зеграс) – 31:26 (5x5)   2:3 Форсберг – 41:45 (5x5)   2:4 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 43:08 (5x4)   3:4 Грант (Шаттенкирк, Фаулер) – 50:13 (5x5)   3:5 Гранлунд (Форсберг, Йози) – 51:23 (5x4)   3:6 Форсберг (Джохансен, Дюшейн) – 57:57 (en)
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