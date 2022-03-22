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«Амур» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды Горшковым по обоюдному согласию

«Амур» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды Горшковым по обоюдному согласию
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Хабаровский «Амур» по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим Александром Горшковым, сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».

«Мы благодарим Александра за игру и не прощаемся!» — говорится в сообщении клуба.

В 47 матчах досрочно завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний нападающий набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «-4», став лучшим бомбардиром и снайпером команды в сезоне. Двух баллов Александру не хватило, чтобы превзойти свой личный рекорд за карьеру в КХЛ.

Горшков также выступал в КХЛ за владивостокский «Адмирал». В 409 матчах в регулярный сезонах он набрал 170 (79+91) очков при показателе полезности «-10». В плей-офф он сыграл в пяти встречах, совершив одну голевую передачу.

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