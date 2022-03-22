Маклеллан: Юханссон провёл множество матчей с Кузнецовым и Бекстрёмом, это нас привлекло
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал возвращение в столичный клуб нападающего Маркуса Юханссона.
«Это универсал, которому здесь будет комфортно как вне льда, так и на льду. Он провёл множество матчей с Кузнецовым и Бекстрёмом. Он очень хорошо знает наше большинство. Он знает, как играют наши парни, и как нужно играть с ними. Это нас привлекло. Тренеры попробуют его в разных сочетаниях, посмотрим, какую роль он может сыграть», – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
Напомним, Юханссон выступал за «Вашингтон» с 2010 по 2017 год.
В настоящий момент «Кэпиталз» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 64 матчей.
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