Харитонов: интрига в серии ЦСКА — «Динамо» ещё сохраняется

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Харитонов поделился мнением о ходе серии плей-офф Кубка Гагарина между бело-голубыми и ЦСКА (0-3).



«Думаю, что, конечно, интрига ещё сохраняется, и динамовцы обязательно должны выиграть четвёртую игру и стараться дальше. Надежда умирает последней.



Причины трёх подряд поражений? Страдает реализация. «Динамо» никак не может забить, в основном шайбы трудовые получаются. Я считаю, что серьёзно сказался отъезд двух легионеров (Эрика О’Делла и Андре Петерссона. – Прим. «Чемпионата»). Это хорошие созидатели, команда ослабла с их уходом.



Игра Шипачёва? Это же плей-офф. Вы все прекрасно понимаете, что команды изучают друг друга, тренеры дают игрокам специальные задания – играть поближе, поактивнее с лидерами соперника, везде их прессинговать», — сказал Александр Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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