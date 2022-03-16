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Форварды московского «Динамо» Петерссон и О'Делл приняли решение уехать из России

Форварды московского «Динамо» Петерссон и О'Делл приняли решение уехать из России
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сообщил, что канадский форвард Эрик О’Делл и шведский нападающий Андре Петерссон приняли решение уехать из России, а форвард Антон Ведин заболел.

«Петерссон и О'Делл решили уехать, Ведин заболел», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, три легионера бело-голубых пропускают тренировку команды. Оскар Линдберг и Роб Клинкхаммер тренируются в составе «Динамо».

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