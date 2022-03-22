The Athletic — о Шестёркине: наличие лучшего вратаря лиги — главный козырь «Рейнджерс»

Обозреватель The Athletic Дом Лущишин оценил шансы команд НХЛ на Кубок Стэнли после дедлайна. «Нью-Йорк Рейнджерс» он отправил в разряд клубов с наименьшими шансами на победу в плей-офф. При этом журналист отметил особую роль российского голкипера Игоря Шестёркина в команде.

«Рейнджерс» нуждались в серьёзном подкреплении перед дедлайном, и они его получили. Эндрю Копп придаёт столь необходимый импульс в топ-6, Тайлер Мотт — надёжный убийца меньшинства, Фрэнк Ватрано — хороший глубинный снайпер, а Джастин Браун — умелый защитник-домосед. Внезапно команда выглядит так, будто у неё значительно меньше дыр в составе, особенно когда Каапо Какко возвращается после травмы. Это по-прежнему состав, который будет зависеть от Игоря Шестёркина, на которого возложат задачу выручать «Рейнджерс» большинство вечеров, но далеко не в той степени, которая была в течение первых пяти месяцев сезона.

Одна проблема решена, но у «Рейнджерс» есть ещё: остальная часть Восточной конференции. Нынешний состав «Нью-Йорка» сильнее, чем некоторые думают, но ему всё ещё трудно обойти другие шесть команд на Востоке. Шестёркин, безусловно, помогает уравнять условия — а наличие лучшего вратаря лиги является главным козырем — но остальная часть команды по-прежнему не дотягивает до нужного уровня. «Рейнджерс» будет очень тяжело, но в очень конкурентной конференции они всё равно будут аутсайдерами на каждом этапе пути. Путь может быть слишком сложным для преодоления», — приводит слова Лущишина The Athletic.