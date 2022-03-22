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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Кожевников: Грубец тащит «Авангард» за уши. Это 95 процентов команды

Кожевников: Грубец тащит «Авангард» за уши. Это 95 процентов команды
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре вратарей в серии между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». В серии лидируют «ястребы» со счётом 2-0.

«Грубец переигрывает Кошечкина и Налимова. Пока просто тащит «Авангард» за уши. И в первом круге вытащил, и сейчас вытаскивает. Сейчас он — 95 процентов команды. Кого сегодня выпустить Воробьёву? Наверное, Кошечкина. Понятно, что он устаёт, но он всё равно сильнейший вратарь «Магнитки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в первом матче «Авангард» одержал разгромную победу со счётом 8:1. Во второй встрече «ястребы» также одержали победу — 7:5, однако чуть не упустили преимущество в четыре шайбы.

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