Кожевников: Грубец тащит «Авангард» за уши. Это 95 процентов команды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре вратарей в серии между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». В серии лидируют «ястребы» со счётом 2-0.

«Грубец переигрывает Кошечкина и Налимова. Пока просто тащит «Авангард» за уши. И в первом круге вытащил, и сейчас вытаскивает. Сейчас он — 95 процентов команды. Кого сегодня выпустить Воробьёву? Наверное, Кошечкина. Понятно, что он устаёт, но он всё равно сильнейший вратарь «Магнитки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



Напомним, в первом матче «Авангард» одержал разгромную победу со счётом 8:1. Во второй встрече «ястребы» также одержали победу — 7:5, однако чуть не упустили преимущество в четыре шайбы.