Кожевников: Грубец тащит «Авангард» за уши. Это 95 процентов команды
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре вратарей в серии между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». В серии лидируют «ястребы» со счётом 2-0.
«Грубец переигрывает Кошечкина и Налимова. Пока просто тащит «Авангард» за уши. И в первом круге вытащил, и сейчас вытаскивает. Сейчас он — 95 процентов команды. Кого сегодня выпустить Воробьёву? Наверное, Кошечкина. Понятно, что он устаёт, но он всё равно сильнейший вратарь «Магнитки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, в первом матче «Авангард» одержал разгромную победу со счётом 8:1. Во второй встрече «ястребы» также одержали победу — 7:5, однако чуть не упустили преимущество в четыре шайбы.
Комментарии
- 22 марта 2022
-
18:15
-
17:57
-
17:37
-
17:10
-
16:40
-
16:25
-
15:30
-
14:56
-
14:14
-
13:45
-
13:08
-
12:51
-
12:26
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:17
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:21
-
08:00
-
07:47
-
07:46
-
07:27
Партнерский контент