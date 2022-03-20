Кошечкин вернулся в ворота «Металлурга» на третий период после замены на 25-й минуте

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» местный «Металлург» принимает омский «Авангард» в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. К началу третьего периода гости ведут со счётом 6:5. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третий период «Металлург» вернул в ворота Василия Кошечкина вместо Ивана Налимова.

Напомним, на пятой минуте второго периода Кирилл Семёнов забросил пятую шайбу своей команды в матче. После этого тренерский штаб «Магнитки» сменил голкипера Василия Кошечкина на Ивана Налимова. Сменщик Кошечкина пропустил всего одну шайбу за отведённые 15 минут.

Отметим, что за два периода «Авангард» нанёс 26 бросков в створ ворот «Металлурга».