Стали известны сочетания «Рейнджерс» после серии обменов в дедлайн

Стали известны сочетания «Нью-Йорк Рейнджерс» после ряда обменов в дедлайн, сообщает североамериканский журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере». Состав клуба НХЛ пополнили нападающие Эндрю Копп и Тайлер Мотт, а также защитник Джастин Браун.

Все звенья выглядят следующим образом:

Линдгрен — Фокс, Крайдер — Зибанеджад — Лафренье;

Миллер — Труба, Панарин — Строум — Ватрано;

Немет — Браун, Копп — Хитил — Хант;

Гайек — Шнайдер, Мотт — Гудроу — Ривз.

Отметим, что в ночь с 22 на 23 марта «Рейнджерс» проведут гостевую встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз». Старт матча запланирован на 2:00 мск. Все новички команды, прибывшие в результате сделок в дедлайн, дебютируют за команду.