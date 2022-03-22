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Стали известны сочетания «Рейнджерс» после серии обменов в дедлайн

Стали известны сочетания «Рейнджерс» после серии обменов в дедлайн
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Стали известны сочетания «Нью-Йорк Рейнджерс» после ряда обменов в дедлайн, сообщает североамериканский журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере». Состав клуба НХЛ пополнили нападающие Эндрю Копп и Тайлер Мотт, а также защитник Джастин Браун.

Все звенья выглядят следующим образом:

Линдгрен — Фокс, Крайдер — Зибанеджад — Лафренье;
Миллер — Труба, Панарин — Строум — Ватрано;
Немет — Браун, Копп — Хитил — Хант;
Гайек — Шнайдер, Мотт — Гудроу — Ривз.

Отметим, что в ночь с 22 на 23 марта «Рейнджерс» проведут гостевую встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз». Старт матча запланирован на 2:00 мск. Все новички команды, прибывшие в результате сделок в дедлайн, дебютируют за команду.

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