Новичок «Флориды» Клод Жиру тепло попрощался с «Филадельфией» после 15 лет в клубе

Новичок «Флориды Пантерз» Клод Жиру на официальной странице в «Твиттере» попрощался с «Филадельфией Флайерз» после 15 лет в клубе.

«Я планирую официально попрощаться, но сейчас хотел бы осознать этот обмен. «Филадельфия» всегда будет важной частью меня и моей семьи. Спасибо вам абсолютно за всё», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта канадский нападающий Клод Жиру перешёл из «Филадельфии Флайерз» во «Флориду Пантерз». Ранее Жиру провёл свой 1000-й матч в составе американского клуба, приняв участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5).



Канадский форвард стал всего вторым хоккеистом в истории «Филадельфии», сыгравшим 1000 матчей в составе команды. Рекорд «лётчиков» принадлежит великому Бобби Кларку, который 1144 раза надевал свитер «Филадельфии», выходя на лёд в матче НХЛ.