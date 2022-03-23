Кравчук: российским лидерам второго эшелона стало легче после отъезда легионеров из КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук ответил на вопрос, следит ли он за плей-офф КХЛ.
«Обязательно. Знаю, что кто-то удивился тому, как мощно выглядит в розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард». Я в начале этого сезона работал в Омске, не понаслышке знаю системный подход тренера «ястребов» Боба Хартли. Был уверен, что именно в плей-офф команда выстрелит, что и происходит – «Ак Барс» был пройден уверенно, с запасом. Хотя «Магнитка» опасна – и может серию с Омском затянуть, вчерашний матч это подтвердил.
Кто в КХЛ удивляет? Уфа. Команда потеряла лидеров – звено легионеров, но не сбавила турнирный ход. Рад за Виктора Тихонова, который вышел в «Салавате» на лидирующие роли.
Виктор в своё время поиграл в НХЛ, но здесь очень быстрый хоккей – и даже со светлой хоккейной головой Тихонова-младшего не всё получилось. Но раньше в сборной России, а сейчас в «Салавате» Виктор доказывает, что он – мастер, который соответствует своей фамилии.
Бросается ли в глаза, что в КХЛ более оборонительный хоккей, чем в НХЛ? Сейчас в КХЛ плей-офф, цена каждого гола очень высока. В НХЛ, безусловно, хоккей более открытый, интенсивный, но сейчас идёт регулярный чемпионат, давление не такое высокое, как в розыгрыше Кубка Стэнли, можно позволить себе и риск, и ошибки.
Если говорить об уровне хоккея, то КХЛ потеряла примерно полтора десятка ведущих легионеров. Как к ним ни относись, это мастера, которые повышали уровень турнира. Наверное, без них чуть снизились скорости – и российским лидерам, скажем так, второго эшелона сразу стало полегче. Это мы видим и по Уфе, и по ЦСКА, и так далее.
Как нам относиться к отъезду легионеров? Спокойно. Появляется возможность побольше внимания уделить молодёжи, школе, системам игры, тренингу. Но нужно понимать, что временное падение уровня КХЛ неизбежно», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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