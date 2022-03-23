Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал информацию о закрытии фарм-клуба
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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал информацию о том, что фарм-клуб команды «Барс», выступающий в Высшей хоккейной лиге, будет закрыт.
«Ак Барс» не планирует закрытие фарм-клуба, это неправда», – сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, клуб выступает в ВХЛ с 2014 года.
В текущем сезоне ВХЛ «Барс» завершил регулярный чемпионат на 16-м месте (последнем, дающим право на плей-офф). В плей-офф казанцы выбыли в первом раунде, уступив «Югре» (0-4).
Казанский «Ак Барс» в текущем сезоне КХЛ вышел в плей-офф, где выбыл в первом раунде от омского «Авангарда».
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