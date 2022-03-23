Гимаев: никто не ожидал, что «Спартак» будет настолько хорош. Это сюрприз для СКА

Эксперт КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал ход серии СКА и «Спартака» (2-1), а также крен команд в сторону оборонительного хоккея.
«Надо отдать должное «Спартаку» — никто не ожидал, что клуб будет настолько хорош после двух месяцев без матчей, даже контрольных встреч мало, чтобы держать тонус. Это стало сюрпризом и для СКА, и даже вторая встреча для них была тяжелейшей.
В плей-офф сложно играть в атакующий хоккей первым номером, там играют команды, которые хороши у своих ворот. Вспомните Олимпиаду, как там играла наша сборная, где финны взяли золото, забрасывая не так много шайб, но играя строго.
Даже «Питтсбург» и «Тампа» в НХЛ не выигрывали за счёт атаки. В плей-офф они всё равно делали акцент в сторону обороны, не было открытого хоккея, игра «Тампы» не была похожа на ту, что была в регулярке. У них есть исполнители, которые могут создать момент из ничего — настолько высок их уровень.
Разница в том, что в НХЛ стараются играть активно и плотно, лишив соперника шайбы и времени на принятие решений. А в КХЛ игроки выстраиваются на своей синей линии и пытаются убежать в контратаку. Всё зависит от мастерства и функциональной готовности игроков. Но есть хорошая тенденция, что некоторые команды перестраиваются в сторону более активной игры», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
- 23 марта 2022
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