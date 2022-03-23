«Зачем ему этот Седлак нужен в середине площадки?» Вайсфельд — об удалении Панина

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод матча полуфинала Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Защитник уфимцев Григорий Панин был удалён до конца встречи после удара в голову нападающего челябинцев Лукаша Седлака.
«Как я себе представляю, если судьи пошли смотреть видео и после этого сказали, что это «5+20», значит, так оно и есть. На мой взгляд, это какое-то авантюрное решение со стороны Панина. Зачем ему этот Седлак нужен в середине площадки? Предположу, что теперь Григория дисквалифицируют. В таком возрасте надо играть более хладнокровно», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отметим, что после второго периода «Салават» разгромно проигрывает — 1:6.
- 23 марта 2022
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