Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — об удалении Панина: пусть лига разбирается. Седлаком занимается медперсонал

Гатиятулин — об удалении Панина: пусть лига разбирается. Седлаком занимается медперсонал
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 7:1 (2-2).

«Рады победе. У нас был день, чтобы разобрать ошибки. Подготовились, указали, что нужно поправить. Ребята с первых секунд выполняли игровое задание. В конце первого периода получили ненужные удаления, но выстояли. Это был один из ключевых моментов матча. Хорошо провели второй период, создавали моменты, реализовали их и довели матч до победы.

Ребята поздравили меня с днём рождения. Сегодня день рождения у Томаша Гики — и ему сделали подарок, и он сделал подарок сам себе.

Действия Панина оценивать не буду. Со своей стороны мы сделали то, что возможно, дальше пусть оценивает и разбирается лига. Там квалифицированные люди, они примут правильное решение. Мы сосредоточены на своей игре. Есть моменты, где нужно что-то поправить. Пока не могу сказать, что с Седлаком, пока им занимается медперсонал. Чуть позже будет какая-то информация», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме
Защитник «Салавата» Панин удалён до конца матча за жёсткий удар в голову Седлаку и драку
Новость по теме
«Трактор» разгромил «Салават» в Уфе — 7:1. Челябинцы сравняли счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022