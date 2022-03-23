Гатиятулин — об удалении Панина: пусть лига разбирается. Седлаком занимается медперсонал

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 7:1 (2-2).

«Рады победе. У нас был день, чтобы разобрать ошибки. Подготовились, указали, что нужно поправить. Ребята с первых секунд выполняли игровое задание. В конце первого периода получили ненужные удаления, но выстояли. Это был один из ключевых моментов матча. Хорошо провели второй период, создавали моменты, реализовали их и довели матч до победы.

Ребята поздравили меня с днём рождения. Сегодня день рождения у Томаша Гики — и ему сделали подарок, и он сделал подарок сам себе.

Действия Панина оценивать не буду. Со своей стороны мы сделали то, что возможно, дальше пусть оценивает и разбирается лига. Там квалифицированные люди, они примут правильное решение. Мы сосредоточены на своей игре. Есть моменты, где нужно что-то поправить. Пока не могу сказать, что с Седлаком, пока им занимается медперсонал. Чуть позже будет какая-то информация», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.