Лямся — о действиях Панина: нужно посмотреть видео, тогда я с ним поговорю

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал разгромное поражение команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» со счётом 1:7 (2-2).



«У нас был сложный хоккейный вечер. С первой минуты всё пошло не так. Не припомню такой игры. Это хоккей, иногда так происходит. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Сегодня мы проиграли. Говорил до начала серии, что мы андердоги в этой серии. Сегодня это проявилось. У соперника много хороших игроков, включая голкиперов. Важно помнить, что можно проиграть 0:1 или 1:7, но это только один матч. Счёт в серии 2-2, мы можем обыграть соперника и в Уфе, и в Челябинске.



Действия Панина? Нужно посмотреть видео, тогда я с ним поговорю. Есть ли у «Салавата» резервы? Сегодня мы были не готовы к игре. У нас молодая команда, много молодых игроков. Посмотрим послезавтра, но я уверен в команде. Это второй раунд, посмотрите, скольких игроков мы потеряли, но мы до сих пор в игре. У нас есть время, чтобы подумать об изменениях.



Игра Кадейкина? У него был хороший шанс забить при счёте 1:2, это был один из ключевых моментов. После этого «Трактор» смог увеличить преимущество, после чего мы сократили его игровое время, чтобы он готовился к следующей игре», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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