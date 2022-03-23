Главный тренер «Салавата» объяснил причины разгромного поражения от «Трактора» 1:7

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся объяснил разгромное поражение команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» со счётом 1:7 (2-2).



«Сегодня было много разных причин, почему мы проиграли. Дело не в форчеке соперника, а в нашей ментальной неготовности к матчу. Почему были не готовы? Хороший вопрос. Если бы я знал, игра бы не сложилась таким образом. Почему не заменил Скрынника обратно? Хотел дать отдых Шарыченкову. Голы не были его ошибками, команда играла плохо, не помогала ему.



После удаления Панина мы решили сыграть в три нападающих, но произошло недопонимание у игроков, мы пропустили. «Убивать» соперников — личная инициатива Панина или же тренерская установка? В «Салавате» никто так не работает, таких установок нет.



Думаю, вы прекрасно знаете, какой резерв есть у команды. Во втором раунде неподходящее время для игроков из «Толпара». Нам противостоит отличный соперник. В прошлом матче первое звено соорудило важный гол в большинстве. Финское звено больше не здесь. Если бы всё было так просто (щёлкнул пальцем), то можно было бы только выпускать игроков на площадку, а тренер не был бы нужен.

Эпизод, когда мы играли в формате «пять на три» в конце первого периода, был ключевым. Забей мы тогда, счёт был бы 2:2, была бы совсем другая игра. Ненужные удаления, маленькие детали создают разницу. Для молодых игроков этот матч будет хорошим уроком.

Кадейкин мысленно в другом месте? Не слышал никаких слухов», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.