Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 23 марта

Сегодня, 23 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор», на Западе матч провели московские «Динамо» и ЦСКА.



В первой встрече игрового дня челябинцы разгромили уфимцев. «Трактор» забросил семь шайб, «Салават» смог ответить лишь одной. В серии равенство — 2-2.

Во втором матче ЦСКА, проигрывая 0:3 к 18-й минуте, совершил камбэк и выбил московское «Динамо». Бело-голубые всухую проиграли серию — 0-4.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — «Спартак», 2-1;

ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.



Восток:



«Металлург» — «Авангард», 1-2;

«Трактор» — «Салават Юлаев», 2-2.



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