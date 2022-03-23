Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 23 марта

Сегодня, 23 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор», на Западе матч провели московские «Динамо» и ЦСКА.
В первой встрече игрового дня челябинцы разгромили уфимцев. «Трактор» забросил семь шайб, «Салават» смог ответить лишь одной. В серии равенство — 2-2.
Во втором матче ЦСКА, проигрывая 0:3 к 18-й минуте, совершил камбэк и выбил московское «Динамо». Бело-голубые всухую проиграли серию — 0-4.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — «Спартак», 2-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.
Восток:
«Металлург» — «Авангард», 1-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 2-2.
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