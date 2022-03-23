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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 23 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 23 марта
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Сегодня, 23 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор», на Западе матч провели московские «Динамо» и ЦСКА.

В первой встрече игрового дня челябинцы разгромили уфимцев. «Трактор» забросил семь шайб, «Салават» смог ответить лишь одной. В серии равенство — 2-2.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
23 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 7
Трактор
Челябинск
0:1 Гика – 00:46 (5x5)   0:2 Гика (Кулик, Блажиевский) – 16:11 (5x5)   1:2 Пустозёров (Пименов) – 17:35 (5x5)   1:3 Бэйлен (Пулккинен, Кравцов) – 23:09 (5x3)   1:4 Телегин (Калинин, Блажиевский) – 27:21 (4x4)   1:5 Кравцов (Яруллин, Гика) – 30:52 (5x4)   1:6 Бывальцев – 38:38 (5x5)   1:7 Капустин (Кравцов, Телегин) – 57:16 (5x5)

Во втором матче ЦСКА, проигрывая 0:3 к 18-й минуте, совершил камбэк и выбил московское «Динамо». Бело-голубые всухую проиграли серию — 0-4.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 6
ЦСКА
Москва
1:0 Линдберг – 00:34 (5x5)   2:0 Галиев (Линдберг, Войнов) – 07:18 (5x5)   3:0 Шипачёв – 09:42 (5x3)   3:1 Светлаков – 18:21 (5x5)   3:2 Григоренко (Слепышев, Соркин) – 30:45 (5x4)   3:3 Карнаухов (Слепышев, Провольнев) – 41:09 (5x5)   3:4 Плотников (Каменев) – 52:17 (5x5)   3:5 Диц (Григоренко) – 54:38 (5x3)   3:6 Нестеров (Каменев, Диц) – 55:09 (5x4)

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 2-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 1-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 2-2.

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