«Надо отдать должное ЦСКА, люди опытные». Кудашов — о вылете московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина после поражения команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4).

«Положительные моменты? Как команда перестроилась. Накануне серии мы полностью поменяли состав в связи с отъездом ряда игроков. Многие игроки вышли на совсем другие роли, некоторые игроки вообще впервые почувствовали в плей-офф. В каждой игре у нас был шанс на победу, но было много компонентов, которые не сложились в нашу пользу.

Панкратов — молодец, хочу порадоваться, что у него так получилось, и в этой серии он хорошо сыграл. А досада? Ну что, досада. Мы его отпустили, в начале сезона у нас было довольно много игроков. Чтобы он не сидел на лавке, дали ему возможность.

Не повлияло ли, что во время Олимпиады меня не было в команде? Вообще, я с Юрзиновым об этом разговаривал, по практике очень много команд в олимпийский год проигрывают в плей-офф. Все помнят, когда он в Наганно уезжал. Команда была хорошо подготовлена, благодарен всем помощникам. Не считаю, что физически команда провалилась. Проблема была в том, что у нас после Олимпиады практически не было времени. На Олимпиаде было пять человек у нас, все тренировались в одних сочетаниях, приехали другие игроки, в разных физических кондициях. Надо было перестраиваться. В первой серии к третьей игре всё перестроили, наладили игру, успели. То же самое произошло и в этой серии, только здесь уже соперник маститый. Надо отдать должное ЦСКА, они играют в финале уже четыре года. Люди опытные, знают, как играть эти стадии плей-офф. А у нас как раз перестройка получилась. Это не оправдание, а анализ», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.