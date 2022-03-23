П. Ротенберг забил 1-й с 2019 года гол в плей-офф ВХЛ и помог «Динамо» СПб выиграть серию
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Санкт-петербургское «Динамо» в шестом матче четвертьфинала Кубка Петрова обыграло «Химик» со счётом 4:3 и выиграло серию — 4-2. Динамовцы вышли в полуфинал Кубка Петрова.
Одну из шайб команды забросил Павел Ротенберг. 22-летний хоккеист смог отличиться на последней минуте первого периода при счёте 1:1.
Отметим, что Ротенберг впервые с 2019 года забросил шайбу в рамках плей-офф Высшей хоккейной лиги. 5 марта 2019 года он забил гол в ворота «Тороса». В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Петрова российский нападающий набрал одно очко за результативность, отметившись одним голом в 10 встречах. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги Ротенберг принял участие в 44 матчах, в которых набрал 8 (2+6) очков при среднем игровом времени 13.00.
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