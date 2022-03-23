Ерёменко: родные ради меня живут, а я им не отдаю ничего. Отдаю прежде всего «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко поделился мыслями после поражения команды в четвёртой встрече второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4) и вылета в полуфинале Западной конференции.

«Абсолютно нормально отношусь к прозвищу Бабуся. Наверное, оно связано с возрастом, я некоторых ребят на 20 лет старше. Вдумайтесь — на 20 лет! Казалось бы, колоссальная разница, за много лет всё очень поменялось. Я пытался идти в ногу со временем. Я понимал, что хоккей меняется, становится быстрее, и от себя требовал многого. И ребята меняются. Так получилось, что самый старый в команде, такое прозвище.

Наверное, хочется передать свой опыт молодым ребятам, что-то подсказать. Опыт колоссальный, интересный, со многими тренерами поработал. Пока не знаю, наверное, сейчас отдохну, посмотрю, что и как. Сейчас я ухожу от того, что нахожусь в команде практически 24 часа, не уделяю время близким. Когда-то оно должно быть? Мои родные только ради меня живут, а я взамен не отдаю ничего. Отдаю прежде всего «Динамо» то, что у меня есть, и ребятам. Так что будем двигаться дальше.

Всегда ненавидел проигрывать. Ведя 3:0, обидно проиграть этот матч. Тем более для меня он должен был быть 300-м победным, но, к сожалению, не получилось. Это настоящий уровень на сегодняшний день, ЦСКА очень хорошая команда. К сожалению, я не справился с этой атакой, не получилось у меня выручить ребят. Но жизнь продолжается, я счастливый человек. Сломал клюшку, потому что эмоции зашкаливают, хочется всегда большего. Уже хотелось большего, но это хоккей, тем он и интересен. Такие матчи нужно выгрызать, выламывать. Недостаточно забить три и ничего не делать, нужно играть до конца, что нам и показал ЦСКА. Мне кажется, нам не хватило правильной рациональной игры, за счёт чего мы могли продолжать эту серию.

Не скажу, что вытащил серию с «Северсталью». Просто старался играть, а ребята помогали, как могли. Задача была выигрывать, перед собой других задач я не ставлю. Слава богу, что прошли дальше, «Северсталь» была очень тяжёлым соперником. Мы вышли на ЦСКА. Где-то удача отвернулась, надо отдать должное ЦСКА, очень мастеровитые ребята, от них чувствуется мощь. Если они добавляют, то тяжело что-то сделать. И вы правы, что не хватило сил и прежде всего эмоций», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.