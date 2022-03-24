Степанов: если серия с «Магниткой» затянется, «Авангарду» может не хватить глубины состава

Бывший игрок клубов КХЛ Александр Степанов поделился мнением о серии второго раунда плей-офф между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом».

«Мне кажется, очень интересные серии на Востоке. Вчера «Трактор» здорово сыграл против «Салавата». Думаю, в этой серии ещё ничего не понятно.



«Авангард», играя в четыре защитника, оказался в очень тяжёлой ситуации. Если серия затянется, то это может сказаться. Глубины состава может не хватить. Думаю, они не смогут доиграть в четыре защитника до конца», – сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

На данный момент омичи ведут в серии со счётом 2-1.

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