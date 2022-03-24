Вайсфельд: 0-4 с ЦСКА — перебор для «Динамо». Вратарям нужно было совершать подвиги

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд подвёл итоги серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между московским «Динамо» и ЦСКА (0-4).
«Основная причина провала «Динамо» — очень сильная игра ЦСКА. Откровенно говоря, я приятно удивлён. Судя по регулярному чемпионату, не предполагал, что армейцы будут так сильно выглядеть в плей-офф. Что касается «Динамо», 0:4 – это перебор. С другой стороны, и «Локомотив» проиграл ЦСКА с таким же счётом.
Все говорят о вратарской проблеме «Динамо», но я бы не сказал, что это действительно проблема. Дело в том, что оба голкипера просто сыграли на среднем уровне. Чтобы обыграть ЦСКА, им нужно было совершать подвиги. Подвигов не было. Шипачёв сыграл ниже того уровня, который он показывал в регулярке. Потеря О’Делла также сильно сказалась, кроме того, после первых матчей с «Северсталью» появилась мысль, что «Динамо» плохо подготовилось.
Вопросы по тренерской позиции нужно задавать руководству клуба. Мы же не знаем, как они видят эту ситуацию. Здесь вопрос не в том, плохой это или хороший тренер, а в том, подходит ли он клубу. На этот вопрос может ответить только руководство.
Проблема ли для конкуренции в КХЛ, что «Динамо» шесть лет не проходит в финал Запада? Мне кажется, в этом году очень сильная конкуренция. ЦСКА выбивается из общего ряда, но все остальные игры очень интересные. Что касается «Динамо», то с их бюджетом и возможностями это неудовлетворительный результат. Если бы на их месте был «Нефтехимик» или «Северсталь», то это было бы здорово, но для «Динамо» это плохо», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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