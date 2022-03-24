Стали известны составы «Спартака» и СКА на четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА опубликовали составы на матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак»:
Данск (Красиков);
Хед — Брынцев, Широков — Лехтеря — Петтерссон;
Вишневский — Ручкин, Дроздов — Локтионов — Хохлачёв;
Ержабек — Евенко, Кугрышев — Галузин — Цыплаков;
Савиков — Пономарёв, Солодухин — Шипов — Талалуев.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;
Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Фальковский — Токранов, Галимов — Хуснутдинов — Волков;
Солянников, Тимкин — Цицюра — Бардаков — Кетов.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев.
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