Стали известны составы «Спартака» и СКА на четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА опубликовали составы на матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Спартак»:



Данск (Красиков);

Хед — Брынцев, Широков — Лехтеря — Петтерссон;

Вишневский — Ручкин, Дроздов — Локтионов — Хохлачёв;

Ержабек — Евенко, Кугрышев — Галузин — Цыплаков;

Савиков — Пономарёв, Солодухин — Шипов — Талалуев.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;

Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;

Фальковский — Токранов, Галимов — Хуснутдинов — Волков;

Солянников, Тимкин — Цицюра — Бардаков — Кетов.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев.



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