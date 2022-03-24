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NHL.com: «Колорадо» — на 1-м месте рейтинга силы лиги, «Тампа» — 4-я, «Вашингтон» — 12-й

NHL.com: «Колорадо» — на 1-м месте рейтинга силы лиги, «Тампа» — 4-я, «Вашингтон» — 12-й
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал еженедельный рейтинг силы команд.

Первую строчку занимает «Колорадо Эвеланш», выигравший четыре матча подряд с общим счётом 16:5, уступив «Ванкувер Кэнакс» (1:3). После 64 сыгранных встреч «лавины» занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 95 очков.

Второе место — у «Флориды Пантерз». Клуб расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 90 баллов после 62 проведённых встреч. Напомним, в дедлайн НХЛ клуб обменял форварда «Филадельфии Флайерз» Клода Жиру.

Третья строчка у «Каролины Харрикейнз», занимающей второе место на Востоке. Коллектив Рода Бриндамора также заработал 90 очков после 63 матчей.

Отметим, что «Тампа-Бэй Лайтинг» занимает четвёртое место, «Нью-Йорк Рейнджерс» — седьмой, «Миннесота Уайлд» — 10-я, «Вашингтон Кэпиталз» — на 12-й строчке.

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