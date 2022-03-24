Воробьёв: я боялся, что вратари подерутся
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги четвёртого матча в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с омским «Авангардом» (5:1).
«Очень хорошее начало. Потом «Авангард» побежал отыгрываться, нам пришлось много обороняться. Сейчас серия переходит в серию до двух побед. Наступил ли стратегический перелом в серии? Я бы этого хотел. Сейчас всё с нуля.
Когда Васька Демченко приехал туда, я боялся, что они подерутся. Они рядом сидели полгода (смеётся)», – передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, «Металлург» сравнял счёт в серии (2-2). Следующий матч состоится в субботу, 26 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 15:00 мск.
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