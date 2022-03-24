«Спорт вне политики». Р. Ротенберг — о том, поступало ли СКА наставление от ФХР

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после матча второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (2:1, ОТ) ответил на вопрос по поводу директивы Федерации хоккея России поддерживать проведение военной спецоперации Россией на территории Украины.
«Поступало ли в СКА наставление от ФХР в поддержку спецоперации? Спорт вне политики. Больше нечего добавить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, сегодня, 24 марта, Международная федерация хоккея (ИИХФ) заявила о начале расследования в адрес ФХР по поводу указания командам КХЛ проводить мероприятия на матчах с целью поддержки проведения спецоперации. Также ИИХФ расследует связи между Россией и экс-главой организации Рене Фазелем.
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- 24 марта 2022
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