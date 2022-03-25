Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.



Счёт в матче открыли гости на 22-й минуте благодаря сиараниям Эрика Карлссона. На 25-й минуте Кайлер Ямамото сравнял счёт. На 28-й минуте Леон Драйзайтль вывел хозяев вперёд.



На 47-й минуте матча Дерик Брассар упрочил преимущество своей команды. Через минуту отрыв до минимума сделал Томаш Гертл. На 54-й минуте Драйзайтль оформил дубль. На 58-й минуте Эвандер Кейн поставил точку в матче.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов очков в этом матче набрать не смог. В этом сезоне у него 56 сыгранных матчей, 10 голов и 24 голевые передачи.