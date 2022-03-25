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Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»

Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Счёт в матче открыли гости на 22-й минуте благодаря сиараниям Эрика Карлссона. На 25-й минуте Кайлер Ямамото сравнял счёт. На 28-й минуте Леон Драйзайтль вывел хозяев вперёд.

На 47-й минуте матча Дерик Брассар упрочил преимущество своей команды. Через минуту отрыв до минимума сделал Томаш Гертл. На 54-й минуте Драйзайтль оформил дубль. На 58-й минуте Эвандер Кейн поставил точку в матче.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов очков в этом матче набрать не смог. В этом сезоне у него 56 сыгранных матчей, 10 голов и 24 голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карлссон (Гертл, Майер) – 21:08 (5x5)   1:1 Ямамото (Маклауд, Кит) – 24:34 (5x4)   2:1 Драйзайтль – 27:39 (5x5)   3:1 Брассар (Пульюярви) – 46:49 (5x5)   3:2 Гертл (Майер, Карлссон) – 47:18 (5x5)   4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 53:55 (5x4)   5:2 Кейн (Макдэвид, Ямамото) – 57:18 (en)
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