В «Адмирале» назвали хоккеистов, которые точно останутся в клубе на следующий сезон КХЛ

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан сообщил, какие хоккеисты точно останутся в клубе на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.
«Есть ли понимание, с кем из игроков расстанемся в это межсезонье? Мы переподписали всю вратарскую линию. Сейчас у нас два российский вратаря — Никита Серебряков и Александр Лазушин. Также на следующий сезон остаются нападающие Марк Верба, Павел Шэн, Владислав Лукин, Даниил Гутик, защитники Егор Рыков, Леонид Метальников, Михаил Патрикеев, Динар Хамидуллин. Продлим договор с Данилой Паливко.
Наверное, ни для кого не секрет, что многие игроки и агенты сейчас взяли паузу, ждут. На рынке затишье. Но с рядом игроков, которых мы хотим видеть в следующем сезоне из состава сезона-2021/2022, тоже ведём переговоры. Отсматриваем игроков в плей-офф ВХЛ, главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ездил на ряд матчей, чтобы вживую отсмотреть игры, пообщаться с хоккеистами», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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