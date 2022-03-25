Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 25 марта

Сегодня, 25 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев».



В единственном матче игрового дня «Трактор» одержал трудную победу, в Челябинске переиграв «Салават» со счётом 2:1. На курьёзный гол Александра Кадейкина подопечные Анвара Гатиятулина ответили шайбами Виталия Кравцова и Лоуренса Пилута. Таким образом, «Трактор» вышел вперёд в серии — 3-2.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — «Спартак», 3-1;

ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.



Восток:



«Металлург» — «Авангард», 2-2;

«Трактор» — «Салават Юлаев», 3-2.



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