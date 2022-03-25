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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 25 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 25 марта
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Сегодня, 25 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев».

В единственном матче игрового дня «Трактор» одержал трудную победу, в Челябинске переиграв «Салават» со счётом 2:1. На курьёзный гол Александра Кадейкина подопечные Анвара Гатиятулина ответили шайбами Виталия Кравцова и Лоуренса Пилута. Таким образом, «Трактор» вышел вперёд в серии — 3-2.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
25 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Шмелёв) – 09:47 (5x5)   1:1 Кравцов (Яруллин, Пилут) – 30:19 (5x5)   2:1 Пилут (Бывальцев) – 54:42 (5x4)

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 3-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 2-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 3-2.

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