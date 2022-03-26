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Ассистентский хет-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

Ассистентский хет-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:1.

«Синерубашечники» забросили три шайбы в ворота гостей за две минуты первого периода. Счёт открыл Алекси Лафренье, которому ассистировали Филип Хитил и Баркли Гудроу. Затем отличился Крис Крайдер. Передача на счету Зибанеджада. Через 18 секунд шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Ему ассистировали Зибанеджад и Крайдер.

Во втором периоде Крайдер оформил дубль, а Зибанеджад записал в свой актив третью голевую передачу. В третьем периоде забил Эндрю Копп. Ассисты на счету Райана Строума и Артемия Панарина. У «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Каспери Капанен, которому ассистировали Дэнтон Хайнен и Майк Мэтисон. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов.

После 65 матчей «Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции. На их счету 87 очков. «Питтсбург» (66) находится на третьей строчке, имея в активе 88 баллов.

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НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лафренье (Хитил, Гудроу) – 02:07 (5x5)   2:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:58 (5x5)   3:0 Ватрано (Зибанеджад, Крайдер) – 04:16 (5x5)   4:0 Крайдер (Зибанеджад) – 26:37 (4x5)   4:1 Картер (Капанен, Хайнен) – 46:00 (5x4)   5:1 Копп (Панарин, Строум) – 57:47 (5x5)
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