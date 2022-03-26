Ассистентский хет-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:1.
«Синерубашечники» забросили три шайбы в ворота гостей за две минуты первого периода. Счёт открыл Алекси Лафренье, которому ассистировали Филип Хитил и Баркли Гудроу. Затем отличился Крис Крайдер. Передача на счету Зибанеджада. Через 18 секунд шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Ему ассистировали Зибанеджад и Крайдер.
Во втором периоде Крайдер оформил дубль, а Зибанеджад записал в свой актив третью голевую передачу. В третьем периоде забил Эндрю Копп. Ассисты на счету Райана Строума и Артемия Панарина. У «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Каспери Капанен, которому ассистировали Дэнтон Хайнен и Майк Мэтисон. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов.
После 65 матчей «Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции. На их счету 87 очков. «Питтсбург» (66) находится на третьей строчке, имея в активе 88 баллов.
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