Окулов — о камбэке с 0:3: нельзя так начинать матчи, если ЦСКА хочет самый главный трофей

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал выход команды в финал Западной конференции. В полуфинале Запада армейцы всухую переиграли московское «Динамо» (4-0), причём в четвёртом матче команда Сергея Фёдорова отыграла дефицит в три шайбы, одержав победу (6:3).
«За счёт чего перевернули четвёртый матч в серии с „Динамо“? Ну да, у нас было плохое начало, но я думаю самое главное, что мы правильно отреагировали: в каком-то плане спокойно, в другом где-то завелись и смогли вытащить игру.
Что скажу о трёх голах в большинстве в ворота «Динамо» после того как насколько матчей не удавалось реализовать лишнего? Всегда приятно забивать, хорошо что залетело. Большинство сработало вовремя, дай бог чтобы и дальше так и шло.
Нужно ли искать недочёты когда выиграли серию со счётом 4-0? Конечно, есть позитив от выигрыша серии и выхода в финал конференции. Но если мы хотим выиграть самый главный трофей, то так начинать матчи нельзя, потому что соперник может не дать шанса вернуться в игру.
Самый ли это крепкий ЦСКА по характеру раз выиграли восемь матчей подряд в плей-офф? Каждый год у нас был отличный коллектив. Не хотел бы сравнивать эти команды. В любой из них я получал удовольствие от игры в хоккей и мне сложно что-то выделить", — сказал Окулов «Чемпионату».
- 26 марта 2022
-
10:12
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:35
-
09:19
-
08:56
-
08:36
-
07:28
-
07:04
-
06:51
-
06:32
-
06:03
-
05:45
-
05:42
-
05:37
-
05:18
-
05:12
-
05:08
-
05:02
-
04:54
-
04:47
-
04:39
-
04:22
-
03:49
-
03:31
-
03:12
-
02:36
-
02:36
- 25 марта 2022
-
23:29
-
23:22
-
22:40
-
22:10
-
21:34
-
21:00