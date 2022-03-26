Окулов — о камбэке с 0:3: нельзя так начинать матчи, если ЦСКА хочет самый главный трофей

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал выход команды в финал Западной конференции. В полуфинале Запада армейцы всухую переиграли московское «Динамо» (4-0), причём в четвёртом матче команда Сергея Фёдорова отыграла дефицит в три шайбы, одержав победу (6:3).

«За счёт чего перевернули четвёртый матч в серии с „Динамо“? Ну да, у нас было плохое начало, но я думаю самое главное, что мы правильно отреагировали: в каком-то плане спокойно, в другом где-то завелись и смогли вытащить игру.

Что скажу о трёх голах в большинстве в ворота «Динамо» после того как насколько матчей не удавалось реализовать лишнего? Всегда приятно забивать, хорошо что залетело. Большинство сработало вовремя, дай бог чтобы и дальше так и шло.

Нужно ли искать недочёты когда выиграли серию со счётом 4-0? Конечно, есть позитив от выигрыша серии и выхода в финал конференции. Но если мы хотим выиграть самый главный трофей, то так начинать матчи нельзя, потому что соперник может не дать шанса вернуться в игру.

Самый ли это крепкий ЦСКА по характеру раз выиграли восемь матчей подряд в плей-офф? Каждый год у нас был отличный коллектив. Не хотел бы сравнивать эти команды. В любой из них я получал удовольствие от игры в хоккей и мне сложно что-то выделить", — сказал Окулов «Чемпионату».