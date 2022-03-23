«Динамо» с треском вылетело из плей-офф КХЛ. Проиграли ЦСКА даже матч, где вели 3:0

ЦСКА в нынешнем плей-офф приятно удивляет. Кто-то пророчил новоиспечённому тренеру Сергею Фёдорову провал, но легендарный в прошлом форвард достойно ответил своим критикам. Сперва со счётом 4-0 в серии был обыгран «Локомотив», ведомый бывшим главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным, а теперь армейцы вполне буднично разобрались с московским «Динамо». При этом чувствовалось, что резерв у ЦСКА ещё есть, команда не выжимает из себя максимум. Зачем, если и без этого удаётся добиться результата?

«Счёт плохой, но по содержанию игры у меня к ребятам претензий нет. Создали много моментов и сопернику не дали много создать. По реализации есть проблемы, надо переломить это. Да, где-то поначалу ЦСКА владел преимуществом, но мы грамотно оборонялись, а потом добавили и стали создавать моменты», – сетовал после третьей проигранной встречи главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

К Кудашову, конечно, хватает вопросов, но к лидерам «Динамо» их не меньше. Возможно, не хватает уехавшего О’Делла, а вот потерю Петерссона вряд ли назовёшь серьёзной. Но ведь и армейский клуб покинули два шведских нападающих – Валльмарк и Нордстрём. Так что в целом все находятся в равных условиях. Поэтому на первый план выходят физическая подготовка и воля к победе, а в этих компонентах у армейцев преимущество.

В первом периоде команды порадовали болельщиков сразу четырьмя заброшенными шайбами, три из которых оказались в воротах Ивана Федотова.

Сперва Войнов по центру заехал в зону атаки, шайбу у Вячеслава выбили на подходе к воротам, но прямо на клюшку Линдберга, который резким броском поразил ближний угол армейских ворот.

Затем в затяжной динамовской атаке Войнов щёлкнул от синей линии, Федотов отразил шайбу перед собой, а Галиев в борьбе добил в цель. Не обошлось и без Шипачёва, буквально затолкавшего шайбу за ленточку в формате «пять на три».

ЦСКА почувствовал, что таким образом дело может дойти до разгрома, и пришёл в себя. В концовке стартовой 20-минутки Светлаков совершил подбор за чужими воротами, далее из угла с разворота прострелил на пятак, где шайба коварно юркнула под щитками Ерёменко.

Отступать «Динамо» при счёте 0-3 в серии было уже некуда, поэтому столь активная игра коллектива Алексея Кудашова вполне понятна. Отсиживаться в обороне не имело никакого смысла. Тем более имея в составе таких атакующих защитников с броском, как Войнов.

Во втором периоде у номинальных гостей получилось реализовать большинство. Фисенко неаккуратно сыграл клюшкой, отправившись в бокс для штрафников. После щелчка от синей линии Соркин не дал динамовцам зачистить пятак, шайба отскочила на дальнюю штангу, откуда Григоренко броском в касание поразил цель.

ЦСКА явно почувствовал, что может вернуться в игру, что и доказал в начале третьего периода, когда у динамовцев, такое ощущение, затряслись ноги. В результате Еремёнко среагировал на бросок от синей линии, отразив шайбу щитком, а Карнаухов, выиграв борьбу у защитника, с разворота добил в ближний угол ворот.

Но и на этом армейцы не успокоились. Плотников убежал один на один с Ерёменко, хлёстким броском поразив цель и забросив столь важную для своей команды шайбу.

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В концовке подвёл свою команду защитник Зайцев, получивший две минуты за подножку и ещё две за грубость. Вскоре не выдержал Белов – две минуты штрафа за подножку. Наказание последовало мгновенно: пушечный бросок Дица достиг цели.

ЦСКА продолжил играть в формате «пять на три», Нестеров решил взять пример с Дица и тоже поразил ворота Ерёменко мощнейшим броском.

6:3 в матче и 4-0 в серии – ЦСКА во главе с Сергеем Фёдоровым снова выиграл серию всухую, отыгравшись в сегодняшнем матче со счёта 0:3. «Динамо», в свою очередь, с треском вылетело из плей-офф КХЛ. Посмотрим, какие последуют выводы.